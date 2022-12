50 anos da vigília pela paz. Na Capela do Rato aconteceu o sobressalto

Quase um mês após a vigília da Capela do Rato, a 30 e 31 de Dezembro de 1972, a ditadura não escondia o seu incómodo. Na Assembleia Nacional, o Diário das Sessões de 23 de Janeiro de 1973 registava um momento pensado para a defesa da política ultramarina, mas que teve um efeito boomerang. É este o relato do debate entre os deputados Casal Ribeiro, do regime, e Miller Guerra, da ala liberal: