Podcast No País dos Arquitectos: Paços do Concelho da Trofa, uma “casa comum” esperada há décadas

Neste episódio, ouvimos o arquitecto José Carlos Nunes de Oliveira, do atelier NOARQ.

No 48.º episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da produtora de filmes de arquitectura Building Pictures, conversa com o arquitecto José Carlos Nunes de Oliveira, do atelier NOARQ, sobre o projecto dos Paços do Concelho da Trofa.

O concelho da Trofa, criado a 19 de Novembro de 1998, foi até o dia 5 de Novembro deste ano o único município do país sem edifício próprio para os Paços do Concelho. O arquitecto revela que esta era uma ambição de todos os trofenses: “uma parte dos serviços estavam instalados numa antiga moradia e outra parte concentrada num antigo centro comercial. O facto de se sentirem bafejadas pela sorte de terem uma casa comum foi uma alegria muito grande.”

Foto

O local escolhido para esta intervenção foi a antiga Indústria Alimentar Trofense. Tratando-se de uma fábrica abandonada, o programa exigia que se trabalhasse com “a pré-existência”. Porém, não havendo fundações estáveis, só “as naves industriais” foram aproveitadas. Para que a praça passasse a ser entendida não apenas como um espaço exterior, mas também como um espaço interior, o arquitecto quis garantir “visibilidade” em todos os serviços existentes no edifício. A ligação entre os espaços de trabalho e as áreas públicas foi feita em vidro: “Dividimos tudo em espaços transparentes de forma a que se tornasse efectivo esse contacto entre o público que quer saber quem o rege e quem lhe presta serviço.”

Utilizaram-se materiais que não carecem de muita manutenção, capazes de assegurar maior durabilidade e sustentabilidade: “Qualquer revestimento, para nós, seria um excesso. Desse ponto de vista, deixamos a sua essência mais verdadeira com o betão [na face interior.]” Já o exterior, com tijolo-burro, surge sem revestimento, deixando transparecer as marcas do passado: “Pode estar esboroado nos cantos, mas não perde a identidade, a sua integridade. Isso, para nós, era importante.”

Attilio Fiumarella

Durante a conversa, José Carlos Nunes de Oliveira lembra as palavras do arquitecto Mies van der Rohe – “We do not know of any formal problems, only constructive problems” ("não conhecemos problemas formais, apenas problemas de construção") – e explica o que representa a busca pela essência: “Há aqui uma utopia, que é voltarmos àquilo que é mais razoável, que resiste mais ao tempo. Aquilo que é essencial resiste sempre. O que é excessivo perde-se muito facilmente. Desgasta-se. É uma questão de trending, de moda. O essencial não se desgasta. As partes do nosso corpo que mais tarde serão consumidas serão sempre os ossos. A estrutura é essencial.”

Mas este não é um caminho que se constrói sozinho. O arquitecto faz questão de afirmar que “a arquitectura é sempre um acto colectivo, nunca um acto individual” e, neste projecto, isso está visível na placa de latão que se encontra na fachada do edifício, onde constam os nomes das várias pessoas que contribuíram durante o processo: “Creio que estou, neste momento, a personificar essas pessoas todas. O edifício acaba por ser o espelho do contributo que cada um deu.”

José Carlos Nunes de Oliveira refere que o projecto dos Paços do Concelho da Trofa foi desafiante não só pela dimensão, mas também pela densidade do programa e sua espacialidade: “Havia elementos que queríamos muito bem construídos para que resistissem ao tempo e funcionassem bem do ponto de vista da eficiência energética.”

Com “uma preocupação muito vitruviana”, o atelier NOARQ tem optado por criar “edifícios de resistência”. O arquitecto acredita que “as cidades são regeneráveis”, por isso sente que aquilo que outrora parecia estar “desordenado” no concelho começou, de repente, a “ganhar estrutura”.

No País dos Arquitectos é um dos podcasts da Rede PÚBLICO. Produzido pela Building Pictures, criada com a missão de aproximar as pessoas da arquitectura, é um território onde as conversas de arquitectura são uma oportunidade para conhecer os arquitectos, os projectos e as histórias por detrás da arquitectura portuguesa de referência.

