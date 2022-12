No futebol e na política

Cada país tem as suas características próprias, que lhe advêm da sua História, das particularidades da sua cultura, das suas dimensões, da sua geografia e, naturalmente, da forma como se foi governando. Esta introdução, que lhe parecerá tão óbvia como estranha, caro leitor, cara leitora, serve apenas para uma breve reflexão, que me veio ao espírito a partir dos comentários que vou ouvindo sobre o Mundial do Qatar.