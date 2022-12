Marrocos elimina Espanha e continua o seu Mundial de sonho

O possível adversário de Portugal nos quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol só foi encontrado no desempate nas grandes penalidades.

Marrocos e Espanha decidiram nesta terça-feira, nos penáltis, qual dos dois seguiria em frente no Mundial 2022, após uma igualdade a zero nos 90 minutos regulamentares e na meia hora adicional de prolongamento. E, na marca dos 11 metros, os marroquinos foram mais certeiros (3-0), reservando o seu lugar como possível opositor de Portugal nos “quartos”, apurando-se pela primeira vez para uma fase tão avançada da prova, depois de terem terminado em primeiro um grupo em que estavam Canadá, Croácia e Bélgica.

Num jogo bem mais equilibrado do que seria inicialmente de supor, face à diferença de estatuto entre as duas selecções, Marrocos foi sempre um adversário muito aguerrido e solidário quando se tratou de defender. Mas também foi capaz de criar perigo junto da baliza espanhola. As mais flagrantes ocasiões de golo foram até da formação africana, fortemente apoiada pela maioria dos adeptos presentes nas bancadas do estádio Education City.

Durante o tempo regulamentar e a meia-hora adicional, a Espanha nunca foi capaz de produzir o seu futebol rendilhado e envolvente que a tem caracterizado, já que os lances que tentou construir eram permanentemente interrompidos pela impetuosidade colocada em jogo pelos marroquinos. E os africanos ainda encontraram força e engenho para levar a bola em rápidos contra-ataques até perto da baliza de Unai Simón.

O resultado, contudo, apesar dos lances de perigo junto de ambas as balizas não sofreu qualquer alteração e foi preciso desempatar através das grandes penalidades. Aí, os espanhóis foram um completo desastre, falhando as três primeiras tentativas (Sarabia, Soler e Busquets) enquanto os marroquinos só falharam um, vencendo por 3-0.