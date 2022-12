Gonçalo Ramos, um talento que deu um passo em frente

Coloquemos as coisas nestes termos: em 2019-20, Gonçalo Ramos vestiu a camisola do Benfica na equipa de juniores A (Sub19), na equipa de Sub23, na equipa B e na equipa principal. Tudo na mesma época. Em todas elas, marcou golos, fechando a temporada com um total de 16 em 33 jogos. Uma caminhada verdadeiramente invulgar, para dizer o mínimo. Especialmente para um jogador que ainda não tinha totalmente definido o habitat a ocupar em cima do relvado.