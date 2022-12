Pandemia provoca maior quebra da esperança de vida desde a II Guerra Mundial

A pandemia de covid-19 provocou a maior redução da esperança de vida desde a II Guerra Mundial na maior parte dos países da União Europeia (UE). Uma redução média de um ano e dois meses entre 2019 e 2021 no conjunto da UE, especifica o relatório anual Health at a Glance da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) esta terça-feira divulgado. Portugal surge abaixo da média da UE e a meio da tabela com uma redução de sete meses na esperança de vida neste período, a par com a Áustria, os Países Baixos, a Espanha, a Eslovénia e Itália.