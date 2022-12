Nova de Lisboa e Católica entre as 30 melhores escolas de negócios da Europa

Portugal tem, pela primeira vez, cinco instituições no ranking do Financial Times . ISEG estreia-se e Porto Business School e Iscte também estão entre as 95 melhores.

As escolas de negócios da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Católica de Lisboa estão entre as 30 melhores da Europa, de acordo com os critérios do jornal especializado Financial Times, que esta segunda-feira publica a nova edição do seu ranking europeu. Há outras três instituições portuguesas nesta lista, com destaque para a estreia do ISEG da Universidade de Lisboa. É a primeira vez que Portugal tem cinco representantes.