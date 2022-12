Portugal recebe República Checa na Maia

Aproveitando o encerramento de mais uma edição do Maia Open, o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa, anunciou a decisão de realizar no mesmo complexo desportivo a importante eliminatória da Taça Davis, onde, nos dias 4 e 5 de Fevereiro de 2013, Portugal e República Checa vão decidir quem avança para a fase final. Será a quarta oportunidade para o ténis masculino português de aceder à primeira divisão do ténis mundial, depois dos insucessos de 1994, 2017 e 2019.

“Depois de consultarmos os jogadores e a equipa técnica sobre o piso em que vamos jogar e de falarmos e negociarmos com a Câmara Municipal da Maia, que nos vai apoiar na realização da eliminatória, escolhemos jogar aqui, no Complexo Municipal de Ténis da Maia, a eliminatória das Davis Cup Qualifiers contra a República Checa, que como sabem será histórica se ganharmos. Jogarmos neste magnífico court central era uma escolha óbvia, desde que a Câmara Municipal da Maia tivesse disponibilidade, não só ao nível do complexo, mas também de nos apoiar e, portanto, juntamos a vontade das duas entidades”, justificou Vasco Costa.

Pouco antes, o francês Luca Van Assche (176.º ATP) conquistou o seu primeiro título no ATP Challenger Tour, ao derrotar, na final do Maia Open, o austríaco Maximilian Neuchrist (359.º), por 3-6, 6-4 e 6-0. Foi o cumprir de um objectivo para o tenista nascido na Bélgica há 18 anos, depois de ter perdido as três anteriores finais de challengers: Lisboa Belém Open, em Setembro, Brest e Valência, na semana passada.

“Foi uma grande semana, em que tive encontros muito difíceis, e estou muito feliz por conquistar o título. A Maia será sempre um local especial para mim e significa muito ter ganhado aqui, porque vencer um challenger era um dos objectivos para este ano e consegui fazê-lo no último torneio”, revelou Assche, que irá surgir na próxima semana no 138.º lugar do ranking mundial.