Nuno Borges despede-se do Maia Open com dupla derrota

O número dois português vai terminar o ano fora do top 100.

Foi um dia para esquecer aquele que Nuno Borges viveu este sábado, na Maia natal. O tenista português perdeu os dois encontros que disputou, em singulares e pares, e deu por encerrada a época 2022, a qual vai terminar fora do top 100, pois não conseguiu defender os pontos que averbou nos dois Maia Open que realizou no final do ano passado.

Na meia-final do torneio do ATP Challenger Tour, Borges (93.º ATP) perdeu com o austríaco de 31 anos, Maximilian Neuchrist (359.º), por 5-7, 6-3 e 7-6 (7/1), ao fim de duas horas e 48 minutos.

“Hoje foi um dia pesado. Custou-me muito fazer o meu jogo e fiquei muito aquém. Dei o que tinha, mas não foi muito e não consegui aproveitar o ascendente que achei que tinha a meu favor. Tenho de aprender a jogar estes encontros da melhor maneira e passar por isto ajuda-me a aprender”, admitiu Borges.

Neuchrist vai disputar a final do Maia Open com o francês de 18 anos, Luca Van Assche (176.º), finalista do Lisboa Belém Open, em Setembro.

Em pares, Nuno Borges e Francisco Cabral cederam no match tie-break (que substitui o terceiro set nesta variante) face aos britânicos Julian Cash e Henry Patten, que conquistaram o 10.º título este ano, depois de vencerem, por 6-3, 3-6 e 10-8.