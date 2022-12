O interior e o tempo

Talvez pelo seu próprio silêncio, a arquitectura de Manuel Botelho (Moimenta da Beira, 1939) é uma das expressões mais eloquentes do que se convencionou chamar Escola do Porto. As paredes são brancas, os pátios introspectivos, há corredores longos que contrastam com salões de pé-direito duplo, a experiência do espaço é animada pelos estímulos à percepção. Quando se cita o rigor do desenho, referem-se as plantas, cortes e alçados que a arquitectura usa para controlar o seu métier: cada documento do projecto – ainda antes de a obra ser construída – é depurado para o desenho atingir uma composição visual equilibrada. O resultado construído são formas austeras que, com janelões amplos em posições estratégicas, oferecem pontos de diálogo entre o universo interior criado pelo arquitecto e o lugar físico onde a obra se inscreve no mundo.