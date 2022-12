Vitória do Uruguai ficou curta para chegar aos “oitavos”

Os sul-americanos derrotaram o Gana, por 2-0, mas falharam a qualificação no Mundial 2022 por um golo.

O Uruguai derrotou nesta sexta-feira o Gana, por 2-0, resultado que foi insuficiente para os sul-americanos apurarem-se para os oitavos-de-final do Mundial 2022.

No Al Janoub Stadium, os uruguaios tiveram a qualificação na mão até ao minuto 85, mas o golo que garantiu o triunfo da Coreia do Sul contra Portugal fez a diferença, tornando curta a vitória do Uruguai.

Com este resultado, os uruguaios concluíram o Grupo H com quatro pontos, os mesmos que a Coreia do Sul, mas tendo a mesma diferença de golos que os asiáticos, ficaram afastados por terem menos golos marcados (quatro contra dois).