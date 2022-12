Nuno Borges garante entrada no quadro principal do Open da Austrália

O tenista de 25 anos cumpriu o objectivo ao qualificar-se para as meias-finais do Maia Open.

Nuno Borges qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do Maia Open, com uma vitória que lhe deu um bónus: assegurou a presença no quadro principal do Open da Austrália, a primeira prova do Grand Slam de 2023, que tem início a 16 de Janeiro.

“Para ser muito sincero, não sabia que este encontro garantia a entrada no quadro principal da Austrália. Entrei para este torneio a saber que havia uma certa ronda em que isso aconteceria, mas não estava muito a par e tentei afastar-me um pouco da situação. Não estava obcecado com isto e achei que mais cedo ou mais tarde iria acontecer se fizesse as coisas bem”, afirmou Borges (93.º ATP), após derrotar Riccardo Bonadio (194.º), por 7-5, 6-4.

O tenista nascido na Maia há 25 anos derrotou o italiano pela terceira vez e, novamente, sem perder um set. “A esquerda dele é muito boa e muitas vezes não sei para que lado vai. O serviço está melhor, ele está mais completo, mas senti que, nos momentos decisivos, consegui fazer mais a diferença. Foi uma vitória muito bem conseguida, tive de dar tudo e jogar muito bem para conseguir ganhar. Ele, às vezes, sai um bocadinho do jogo, falha uma ou outra, mas depois encontra o ritmo e obriga a jogar muito bem”, explicou o número dois português na tabela ATP.

Na meia-final do torneio do ATP Challenger Tour, que premeia o vencedor com 80 pontos para o ranking mundial, às 11 horas, Borges vai defrontar o austríaco de 31 anos, Maximilian Neuchrist (359.º) que, após salvar um match point na última ronda do qualifying e ultrapassar João Domingues na eliminatória inicial do quadro principal, venceu, nos “quartos”, o britânico Jan Choinski (268.º), por 6-7 (6/8), 6-3 e 6-4, em duas horas e meia.

O outro finalista sairá do duelo entre o australiano Aleksandar Vukic (140.º) e o francês Luca Van Assche (176.º), finalista do Lisboa Belém Open, em Setembro.

Em pares, Nuno Borges e Francisco Cabral carimbaram a passagem à final, ao derrotarem o grego Petros Tsitsipas (irmão mais novo de Stefanos Tsitsipas) e o neerlandês Sem Verbeek, por 7-5, 6-3. Após a conclusão da segunda meia-final de singulares, a dupla portuguesa vai procurar o 10.º título no Challenger Tour, frente aos britânicos Julian Cash e Henry Patten, que este ano já conquistaram nove torneios juntos.