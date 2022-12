Nuno Borges nos “quartos” do Maia Open

O tenista português está igualmente nas meias-finais de pares do último torneio do Challenger Tour de 2022.

Nuno Borges está nos quartos-de-final do Maia Open. A jogar em casa, o tenista maiato procura consolidar um ranking que lhe permita entrar directamente no quadro principal do Open da Austrália, a primeira prova do Grand Slam de 2023, que começa a 16 de Janeiro.

Primeiro cabeça de série deste torneio do ATP Challenger Tour, Borges (93.º ATP) beneficiou da desistência por lesão do compatriota Pedro Sousa (528.º) que liderava por 4-2. “Estou com um toque na virilha há mais de um mês. Já não me lembro onde é que fiz uma microrrotura e desde aí tem vindo a piorar. Hoje voltei a sentir e tive de parar porque chegou a um ponto em que não valia a pena”, explicou Sousa.

O campeão do Maia Open de 2020 admitiu ainda que não sabe se este não foi o último torneio da carreira, adiando para as próximas semanas uma decisão final. “Agora também há mais pessoas envolvidas nesta decisão, ou seja, sou eu que tenho de a tomar, mas há pessoas que têm de ser consultadas. Está tudo em aberto. Não é algo que possa ser decidido à pressa ou a quente, por isso vou demorar o meu tempo e falar com quem tenho de falar”, disse Pedro Sousa.

Nesta sexta-feira (13 horas), Borges vai decidir um lugar nas meias-finais com o italiano Riccardo Bonadio (194.º), a quem venceu nos dois duelos anteriores.

Em pares, Nuno Borges e Francisco Cabral estão nas meias-finais, após eliminarem os compatriotas Jaime Faria e Duarte Vale, por 6-2, 6-0. No final da jornada de sexta-feira, a dupla portuguesa vai defrontar o grego Petros Tsitsipas (irmão mais novo de Stefanos Tsitsipas) e o neerlandês Sem Verbeek.