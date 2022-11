O “terroir único” do Porto Santo em destaque na Essência do Vinho Madeira

A Essência do Vinho regressa ao Funchal, entre os dias 1 e 3 de Dezembro, com provas comentadas e cozinha e música ao vivo. António Maçanita falará das vinhas de Caracol e Listrão do Porto Santo.

A Essência do Vinho Madeira regressa ao Funchal para a sua 10.ª edição. No Hotel Savoy Paliasse, há provas comentadas, como a que António Maçanita conduz sobre o “terroir único” da ilha do Porto Santo, ou a que a Adega de Favaios promove para convidados a propósito do seu 70.º aniversário. De 1 a 3 de Dezembro, o evento inclui outras provas especiais, provas livres, claro, cozinha ao vivo e actuações musicais.

O certame, uma organização conjunta do Diário de Notícias da Madeira (DN Madeira) e da empresa Essência Comunicação e Eventos, arranca no feriado mas, nesse primeiro dia, a tarde é reservada aos profissionais da hotelaria e restauração madeirenses (14h30 às 18h). A partir das 18h e até às 22h, é bem-vindo o público em geral, que ali (re)encontrará uma centena de produtores nacionais e as últimas novidades disponíveis no mercado insular.

Os provadores da Revista de Vinhos (do universo Essência) José João Santos e Manuel Moreira orientam, logo na quinta-feira, as provas comentadas “O Admirável Mundo dos Espumantes” (18h30), com propostas de “bolhas” de Norte a Sul de Portugal e das ilhas também, e “Vinhos Fora da Caixa” (20h), com vinhos feitos a partir de “castas mais raras” e/ou vinificados com processos “menos óbvios”, é explicado em comunicado pela organização.

O dia 1 não fecha sem a sessão de showcooking por Yves Gautier, chef francês radicado há vários anos na Madeira, actualmente no Choupana Hills. Das 19h30 às 21h30, há smooth blues e jazz por Alberto TC, pintura com vinho por Andreina de Canha Abreu, artista plástica que estará diariamente presente no evento.

Na sexta-feira (18h-22h), às 18h30 há uma prova alusiva aos 70 anos da Adega de Favaios, para convidados, e em simultâneo, acontece a prova comentada “Duelo a Valer: Clássicos vs. Experimentalistas”, pelos provadores da Revista de Vinhos. Pelas 20h, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) promove uma masterclass que incidirá sobre o sucesso dos “Vinhos Tranquilos da Madeira”, conduzida pelo enólogo João Pedro.

Às 20h30, há cozinha ao vivo pelo chef Fernando Soares, da taberna Saca-Rolhas, de São Miguel, nos Açores. A noite também traz bossa nova, com Sofia Petito.

No terceiro e último dia de evento (15h-22h), a formadora Rubina Vieira, do IVBAM, orienta a masterclass “Vinho Madeira” (16h30). O enólogo António Maçanita e o sommelier Nuno Faria, parceiros no projecto Companhia de Vinhos dos Profetas e dos Villões, conduzem a prova comentada “Porto Santo, um Terroir Único” (18h), um terroir onde, e já temos escrito aqui sobre a corrida aos vinhos tranquilos do Porto Santo, vários operadores estão a descobrir e a valorizar castas locais como o Listrão e o Caracol, que crescem em vinhas de areia, únicas no arquipélago madeirense.

Pelas 19h30, os provadores da Revista de Vinhos orientam a última prova desta 10.ª Essência do Vinho Madeira: “Grandes Vinhos Fortificados para o Natal”. A cozinha do chef César Vieira, do restaurante Galáxia SkyFood, do hotel Savoy Palace, e o som de Joves Jazzy Walks animam a última noite do evento, que encerra com um leilão final de vinhos, pelas 21h30.

O bilhete individual para a Essência do Vinho Madeira, à venda online (no site do DN Madeira e na plataforma last2ticket) e na loja física do jornal na baixa do Funchal, custa 20 euros, havendo vários outros bilhetes combinados (o bilhete para duas pessoas, com uma prova comentada, por exemplo, custa 36 euros) e descontos para assinantes do DN Madeira.