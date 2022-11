Há câmaras a chamar arte às luzes e feiras de Natal para evitarem concursos públicos

Há autarquias portuguesas a recorrer a um expediente que lhes permite ultrapassar os limites legais dos ajustes directos para adjudicarem, sem concurso público, feiras de Natal, luzinhas e demais enfeites da época festiva. Como que por magia, eventos que aos olhos de um leigo parecem de mero entretenimento são transformados em espectáculos artísticos, categoria que a lei permite eximir ao princípio da concorrência e ao critério do preço mais baixo, por via do seu carácter único.