Giving Tuesday, uma onda de solidariedade

Assinala-se esta terça-feira o Giving Tuesday, o movimento global que chegou a Portugal em 2019 e que promove um dia por ano em que milhões de pessoas em todo o mundo se unem no apoio a uma organização social, dando um pouco de si, seja em tempo, dinheiro ou bens.

Este movimento, que começou em 2012, nos Estados Unidos da América foi co-fundado pelas Nações Unidas e pela 92StreetY, um centro cultural e comunitários sem fins-lucrativos. Actualmente, o movimento é uma organização autónoma, com o apoio estratégico da Fundação Bill & Melinda Gates.

O Giving Tuesday surgiu como contraposição aos dias de consumo que marcam esta época, nomeadamente através de iniciativas como a Black Friday ou a Cyber Monday, gerando uma onda de solidariedade em prol de várias organizações sociais e permitindo que cada um possa contribuir para várias causas.

Através do site é possível encontrar as várias organizações aderentes e as formas de apoiar cada uma delas, desde doação de bens, apoio monetário, voluntariado, entre outras. As organizações são de vários pontos do país e de diferentes dimensões, dedicando-se a causas tão distintas como o apoio a crianças, idosos, integração de pessoas refugiadas, apoio a pessoas em situação de sem abrigo, idosos, saúde mental ou preservação do ambiente.

Nos últimos anos, o Giving Tuesday tornou-se no maior movimento mundial de solidariedade, sendo hoje uma comunidade de milhões que promove várias causas que trabalham em conjunto por um mundo mais solidário e está presente oficialmente em mais de 60 países, incluindo EUA, Canadá, Rússia, Alemanha, Espanha, Singapura, Austrália e Brasil.

Para termos uma ideia da dimensão que o movimento pode gerar, em 2020, nos EUA, foram doados cerca de 500 milhões de dólares a causas sociais. No ano em que o movimento chegou a Portugal, em 2019, participaram 200 organizações sociais, que receberam o apoio de mais de 100 empresas e de muitas pessoas, que doaram o equivalente a mais de 250 mil euros, bens ou deram um pouco do seu tempo às suas causas preferidas.

Esta é uma excelente oportunidade para conhecer novas organizações e apoiar causas que nos dizem tanto, num momento em que são tantos os desafios que se colocam à sustentabilidade de muitas dessas organizações.