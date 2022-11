Golo é de Bruno Fernandes e não de Ronaldo, confirma a FIFA

Assunto encerrado quanto à autoria do primeiro golo de Portugal diante do Uruguai.

Tornou-se uma das questões mais debatidas durante e no final do encontro entre Portugal e o Uruguai, na segunda-feira: Cristiano Ronaldo chegou ou não a tocar na bola no lance do primeiro golo? Depois de o golo ter sido creditado a Bruno Fernandes, a FIFA confirmou-o nesta segunda-feira - foi, de facto, o médio do Manchester United a abrir o marcador.

A tecnologia usada na bola de jogo neste Campeonato do Mundo, no Qatar, deu uma ajuda preciosa para se chegar a esta conclusão. Ainda que as imagens parecessem indicar que não há qualquer desvio na trajectória da bola após o cruzamento de Bruno Fernandes, aos 54’, impunha-se uma posição mais definitiva.

“No jogo entre Portugal e Uruguai, recorrendo à Connected Ball Technology que consta da bola Al Rihla, pudemos demonstrar que não houve, de facto, qualquer contacto de Cristiano Ronaldo com a bola no primeiro golo de Portugal”, explica a Adidas, através de um comunicado da FIFA citado pela ESPN.

O sensor de 500Hz inserido no interior da bola permite fazer medições cirúrgicas e não foi detectado qualquer impacto na bola entre o cruzamento de Bruno Fernandes e a entrada na baliza. Assim, e apesar das discussões entretanto tenham sido alimentadas, o médio do United terminou mesmo a partida com dois golos na conta pessoal. E Ronaldo vai ter de esperar pelo menos mais um jogo para atingir a marca de Eusébio em Campeonatos do Mundo.