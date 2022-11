Dino D’Santiago, um episódio preto no branco

O que se passou naquela noite é racismo e querer negar isso é tapar o sol com a peneira ou, pior, compactuar com a continuidade de um problema que fere de morte a sociedade portuguesa.

Dino D'Santiago tentou apanhar um táxi que o levasse à Amadora. Filmou o que lhe aconteceu. Um taxista que estava na praça do Rossio, à espera de cliente, recusou-se a levá-lo, alegando que tinha um serviço combinado para dali a dez minutos no Cais do Sodré. À pergunta de Dino, porque estava na praça de táxis, respondeu de fugida que aguardava que alguém fosse para lá.