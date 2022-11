Willow está de volta para tentar convencer o público da sua relevância fofinha

O filme é de 1988, a série chega em 2022. Para as crianças dos anos 1980 e para os miúdos de hoje, a história do reino Andowyne está de volta na quarta-feira, desta feita em streaming .

Os anos 1980 chegavam ao fim. Para trás ficavam História Interminável e as trilogias Star Wars ou Indiana Jones. Em 1988 apareciam Beetlejuice, Big, Quem Tramou Roger Rabbit — mas também Assalto ao Arranha Céus, Um Príncipe em Nova Iorque, Um Peixe Chamado Wanda ou um pequeno filme de fantasia intitulado Willow - Na Terra da Magia. No mundo em que (quase) nenhum título daquela era acaba quando as letras “fim” aparecem no ecrã, Willow está de volta. Como uma série em streaming, claro.