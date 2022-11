Mateus Miragaia - o último fazedor de tesouras de tosquia

Neste episódio vamos até à aldeia de Donfins, no concelho da Guarda, conhecer Mateus Filipe Miragaia, o último fazedor de tesouras de tosquia em Portugal. Aos 80 anos, o “velho da martelada”, como se auto-intitula, ainda acende a sua forja em Donfins para fazer tesouras. A par com a companheira de vida, Imelda Trindade, criou cinco filhos, a quem fez, com as próprias mãos um parque de diversões que continua a ostentar no jardim - e que agora serve os netos.

Tem um rosto feliz e uma gargalhada fácil, foi homem de trabalho a vida toda.

E é o ultimo que continua a profissão naquela que todos conhecem como terra de ferreiros - no centro da aldeia de Donfins, ergue-se uma tesoura gigante em sua homenagem.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é da Sónia Borges.