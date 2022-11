Pinto da Costa e a morte de “Bibota”: “Apaixonado do futebol, da vida e do FC Porto”

Falecido este sábado, após uma longa batalha com um cancro do pâncreas, as reacções ao falecimento de Fernando Gomes não demoraram.

Desde os clubes em que jogou a ex-colegas de equipa, o mundo do futebol nacional não perdeu tempo a despedir-se de uma das suas principais figuras.

Começando pelo clube pelo qual venceu as duas Botas de Ouro que lhe valeram a alcunha de “Bibota”, foi o FC Porto que anunciou o falecimento do seu melhor marcador de sempre.

“Neste momento, onde quer que haja um portista em Portugal e no mundo, há dor e luto” – assim reagiu o clube pelo qual Fernando Gomes marcou 355 golos.

O próprio Pinto da Costa, presidente dos “azuis e brancos” reagiu ao desaparecimento de Fernando Gomes. Em declarações ao Porto Canal, Pinto da Costa afirmou: “Deixou-nos um dos maiores portistas que conheci em toda a minha vida (...) foi, sobretudo, um apaixonado pelo futebol pela vida e pelo FC Porto”.

O presidente do FC Porto ainda fez questão de recordar a importância de Fernando Gomes fora dos relvados: “Tive a oportunidade de, no ano passado, lhe entregar o “Dragão de Ouro” como dirigente do ano”. No final das declarações, Pinto da Costa deixou uma frase a meio e afastou-se da câmara, visivelmente emocionado.

Paulo Futre também reagiu à morte do seu antigo colega de equipa no FC Porto (entre 1984 e 1987), onde ambos venceram a Liga dos Campeões.

Para além do “Dragão"

As homenagens a Fernando Gomes chegaram de várias entidades do futebol nacional; a conta oficial de Twitter da selecção de Portugal – pela qual “Bibota” apontou 11 golos em 47 jogos – não teve dúvidas ao afirmar que este fora um jogador especial.

Para além das duas Botas de Ouro que venceu, Fernando Gomes foi, por seis vezes, o melhor marcador do campeonato nacional, sendo o segundo com mais golos na história da competição (com menos 13 do que Fernando Peyroteo). Como tal, a Liga Portugal também fez questão de assinalar a partida de o jogador.

O Sporting também fez questão de homenagear o jogador que representou os “leões” durante duas épocas.

Em relação ao Benfica, clube que Fernando Gomes enfrentou mais vezes (37) e ao qual marcou 12 golos, também expressou as suas condolências numa nota de pesar publicada no seu “site": “O Sport Lisboa e Benfica expressa condolências pelo falecimento de Fernando Gomes, uma das figuras maiores do futebol português, desaparecido hoje aos 66 anos”.

Já a Federação Portuguesa de Futebol decretou um minuto de silêncio antes de cada jogo das competições que organiza, até ao próximo dia 28 de Novembro, fazendo-o por um simples motivo: “Em homenagem ao antigo internacional português Fernando Gomes”.

Também Vítor Baía, que no início da sua carreira ainda foi colega de equipa de Fernando Gomes, expressou a sua gratidão por aquilo que “Bibota” representava.

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia foi mais uma voz a recordar a vida e carreira de Fernando Gomes.