Messi derrota México e deixa apuramento nas mãos da Argentina

Benfiquista Enzo Fernández saiu do banco para confirmar o triunfo da sua equipa, com um golo fenomenal. Sul-americanos dependem de si, mas voltaram a exibir-se bem abaixo das expectativas.

Depois de mais de uma hora de futebol depressivo da Argentina, Lionel Messi inventou um golo de fora da área e deixou a selecção sul-americana a depender de si para ultrapassar a fase de grupos no Qatar. O triunfo frente ao México chegou a ser uma miragem face à total apatia dos argentinos, até a estrela do PSG gritar presente e deixar claro que quer ir mais longe no último Mundial da sua carreira. Nos minutos finais do tempo regulamentar, o benfiquista Enzo Fernández confirmou o triunfo.

Uma partida de tudo ou nada! Foi assim que a imprensa argentina qualificou o confronto (literal em algumas fases do jogo) com os mexicanos. Uma inesperada final antecipada para a selecção de Lionel Scaloni, impedida de perder para manter hipóteses de seguir na prova e emendar a imagem deixada com a surpreendente derrota com a Arábia Saudita (2-1) na ronda inaugural, depois de ter estado a vencer.

O panorama da selecção argentina tornou-se mais claro após o triunfo da Polónia frente aos sauditas (2-0), horas antes. Vencendo os mexicanos, a equipa dependeria de si própria para selar a qualificação para os oitavos-de-final na derradeira jornada, mas um empate deixaria os argentinos a olhar para o resultado da outra partida do grupo.

Sem espaço para falhar, Scaloni procurou desdramatizar o cenário, reafirmando que o apuramento continuava nas mãos da Argentina. Mexeu bastante no “onze” titular, com cinco alterações, três na defesa – onde se manteve apenas o guarda-redes Emiliano Martínez e o defesa central do Benfica, Nicolás Otamendi - e duas no meio campo.

Não resultaram daqui melhorias, bem pelo contrário. A primeira parte da Argentina foi paupérrima, com a equipa a não esconder a pressão, conseguindo o que parecia difícil: piorar em relação à partida com os sauditas. Sem uma única oportunidade de golo clara durante 64 minutos, o conjunto sul-americano demonstrava uma incompreensível falta de soluções para lidar com a previsibilidade do adversário.

Positivo/Negativo Positivo Lionel Messi Os génios da bola são assim mesmo. Podem passar ao lado de um jogo durante longos períodos até inventarem uma solução e definirem uma partida, levando a equipa sozinho aos ombros.

Positivo Enzo Fernández Um grande golo de um jogador que já brilha no Estádio da Luz, mas encontrou agora palco no Qatar. Negativo México Defendeu bem, até com excessiva agressividade em alguns momentos, mas o medo de perder foi superior à determinação de ganhar. Quando do outro lado está um jogador como Messi, a estratégia pode desabar de um momento para o outro. Foi o que aconteceu.

Com um sólido e numeroso bloco defensivo, o México lutou por cada bola com grande agressividade, o que resultou num jogo muito faltoso, quase sem baliza ou motivos de interesse, em particular na metade inicial. O empate era um resultado que não servia propriamente a ninguém, mas mantinha os norte-americanos a depender de si próprios no encerramento da fase de grupos, frente à Arábia Saudita.

Messi, que igualava neste encontro o recorde de Maradona de 21 jogos disputados em fases finais de mundiais, não encontrou espaços ou inspiração para fazer a diferença, recuando muito no terreno para libertar-se da marcação cerrada e tentar ligar o jogo da sua equipa. Mais do que escandalizar com uma eliminação precoce, os sorumbáticos argentinos não demonstravam argumentos para justificarem uma presença nos oitavos-de-final.

Quando nada o fazia prever, Messi apanhou uma bola em zona frontal ainda antes da meia lua da área adversária, rematou forte e colocado de pé esquerdo, fazendo a bola entrar junto ao poste canhoto da baliza de Ochoa.

A três minutos do final do tempo regulamentar, Enzi Fernández, saído do banco aos 57’, abrilhantou o resultado, com um grande golo, num remate cruzado à entrada da área. Um resultado que pode trazer alguma luz aos argentinos, que não esconderam o estado depressivo em que se encontravam.

O resultado permite encarar com outro espaço de manobra o último jogo frente à Polónia, onde novo triunfo pode mesmo catapultar os sul-americanos para o primeiro lugar do Grupo C.