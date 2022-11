França garante o primeiro bilhete para os “oitavos”

Com dois golos de Kylian Mbappé, os franceses derrotaram a Dinamarca, por 2-1, e asseguram o primeiro lugar do Grupo D do Mundial 2022.

Ao segundo assalto, a França apanhou o primeiro susto, mas venceu neste sábado o segundo jogo no Qatar e é a primeira selecção a garantir um lugar nos oitavos-de-final – tem o primeiro lugar assegurado.

Na partida que fechou a segunda jornada do Grupo D do Mundial 2022, os franceses conseguiram chegar à vantagem frente à Dinamarca aos 61’, com um golo de Kylian ​Mbappé, deixaram-se empatar sete minutos depois - marcou Andreas ​Christensen -, mas, perto do fim, novamente com um golo do avançado do PSG, os campeões do Mundo asseguraram o triunfo, por 2-1.