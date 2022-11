Benfica vence Penafiel e segue invicto também na Taça da Liga

“Encarnados” derrotaram os penafidelenses com os golos a surgirem no segundo tempo.

O Mundial está em curso e o Benfica, tal como muitas equipas portuguesas, tem vários jogadores na prova. Mas essa fragilidade não tira ambição, nem poder às “águias” que neste sábado, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga, — relativo ao Grupo C da competição — venceram o Penafiel, no Estádio da Luz, por 2-0.

O triunfo é apenas mais um na vida dos benfiquistas esta temporada que continuam invictos e sem derrotas, depois de 27 partidas disputadas.

Seja no campeonato, seja na Liga dos Campeões, seja na Taça de Portugal e agora na Taça da Liga, ainda não houve quem conseguisse encontrar uma fórmula que fizesse o Benfica ir ao tapete.

Neste sábado, o Penafiel, 11.º classificado da II Liga, ainda chegou a dar a sensação de que pelo menos poderia causar algum incómodo aos “encarnados”, em especial durante o primeiro tempo. Mas não passou disso. Uma sensação apenas.

Roger Schmidt não fez uma grande revolução no plantel, tendo em conta as opções disponíveis e fez subir ao relvado vários habituais titulares. Vlachodimos, Grimaldo, Florentino, Rafa e Neres jogaram de início. O técnico alemão voltou também a dar minutos a Draxler, com o alemão a não saber aproveitar, mais uma vez, e fez regressar Morato, após três meses de ausência por lesão.

Os primeiros 45 minutos, contudo, foram de relativo tédio. O Benfica tinha mais bola e o Penafiel não mostrava ter ambição para incomodar o guarda-redes benfiquista.

Mas a segunda parte foi diferente, em especial os primeiros 20 minutos. Embora sem ter promovido alterações, Roger Schmidt conseguiu que a sua equipa entrasse em campo com outro dinamismo e velocidade.

E os resultados não demoraram a surgir. Aos 55’, num lance que começou numa arrancada de Grimaldo, Gilberto inaugurou o marcador, depois de uma tentativa falhada de Musa.

O segundo golo veio logo dois minutos depois, com Neres a rematar à entrada da área depois de algumas tentativas bloqueadas pela defesa penafidelense. Estava resolvida a partida.

Os benfiquistas continuaram à procura de dilatar ainda mais o marcador mas este não voltaria a mexer.

Com seis pontos em seis possíveis, o Benfica lidera a classificação do seu grupo na Taça da Liga. Resta saber o que fará o Moreirense neste domingo com o Estrela da Amadora.