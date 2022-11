Hoje os direitos humanos também se jogam no Estádio 351

S. Teotónio é um dos fundadores da Coimbra onde vivo. Na Baixa, junto ao rio, fez-se maior na companhia de outros monges cónegos regrantes de Santo Agostinho. Estaria por aqui quando se fundou Portugal, lá no fundo dos tempos, no século XII. Conheceu Afonso Henriques, esteve em Jerusalém, contactou com os mouros que por cá viviam, terá sido amigo de muitos, inimigo de outros tantos. Produto e produtor do seu tempo, é o primeiro santo português.