Covid-19: média de casos cai, mas transmissibilidade está no valor limiar

O índice de transmissibilidade do vírus que provoca a covid-19, indicador designado por R(t), está no limiar de 1 em Portugal. Já a média de infecções baixou para os 749 casos diários, anunciou esta quinta-feira o Instituto Ricardo Jorge (Insa).

O relatório semanal do Insa sobre a evolução da covid-19 avança que a média do R(t) – que estima o número de casos secundários de infecção resultantes de cada pessoa portadora do vírus – baixou ligeiramente de 1,03 para 1 a nível nacional.

Os dados do instituto indicam ainda que três regiões estão com este indicador acima do limiar de 1, caso do Algarve (1,12), dos Açores (1,27) e da Madeira (1,34), que apresenta o valor mais elevado entre as sete regiões do país.

O Norte regista um R(t) de 0,98, o centro de 0,96, Lisboa e Vale do Tejo de 1,00 e o Alentejo de 0,93.

O Insa recorda que, com o fim do estado de alerta a 30 de Setembro em Portugal continental, e com a consequente redução da testagem à covid-19, “se verificou uma descida acentuada do R(t) até aos 0,63 a 6 de Outubro”, um valor que reconheceu que podia não corresponder a um decréscimo real.

O relatório desta quinta-feira refere também que a média de casos a cinco dias baixou das 845 para as 749 infecções diárias em Portugal, sendo mais baixa em Portugal continental (626).

Desde 2 de Março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos, até 19 de Novembro, Portugal registou um total de 5.541.088 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.