Regionalização por decreto: a machadada final no Ministério da Agricultura

Em agosto de 2020, escrevi neste jornal que estaríamos a assistir ao princípio do fim do Ministério da Agricultura. Passados dois anos, com a mesma equipa ministerial, está consumado o princípio e vislumbra-se já o colapso final. Inacreditável. Nunca pensei ser possível que a destruição de um ministério pudesse ser feita pela própria cabeça desse mesmo ministério. De Agricultura resta ainda o nome, mas com a presente machadada desaparece por completo a sua presença autónoma no território.