Câmara de Torres Novas surpreendida com demolição de chaminés históricas

As chaminés históricas foram demolidas no seguimento da obra para a instalação de um novo supermercado.

A Câmara de Torres Novas, no distrito de Santarém, foi surpreendida com a “inesperada e socialmente chocante demolição” de duas chaminés históricas durante a construção de uma grande superfície na cidade, situação que vai analisar “técnica e juridicamente”.

Em comunicado, o presidente do município, Pedro Ferreira (PS), afirma que as chaminés, “que simbolizavam historicamente a existência naquele espaço da antiga Fábrica António Alves”, faziam parte do projecto da obra para instalação de um novo Intermarché, “pormenor que deverá ser respeitado”.

Segundo o autarca, o dono da obra, “contactado de imediato”, após a detecção do ocorrido, no passado sábado, alegou a “falta de sustentabilidade e eventual perigosidade futura” para justificar a demolição, assegurando possuir “pareceres técnicos que irão ser apresentados com urgência na Câmara”.

“Foi assumido verbalmente pelo próprio que irá, dentro do tecnicamente possível, repor com segurança, a simbologia histórica que ali existia e cumprir com o projecto aprovado”, é acrescentado na nota.

Pedro Ferreira salienta ainda que a empresa não entregou nos serviços de urbanismo “qualquer projecto de demolição, conforme é exigido para este tipo de intervenções”, obrigação processual que o município “irá fazer cumprir”, tendo em conta o projecto previamente aprovado.