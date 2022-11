Qatar 2022: o Mundial do desconforto confortável

Quando o Mundial chegar ao fim e os ciclos noticiosos reorientarem as atenções colectivas, os problemas dos trabalhadores do Qatar continuarão no mesmo sítio.

A história do golfo Pérsico é longa e complexa, mas é possível contá-la com variações mínimas. Uma tribo nómada vai circulando pelo deserto até tropeçar numa coisa valiosa. A coisa valiosa (costumavam ser pérolas) é vendida a pessoas dispostas a pagar muito dinheiro por ela. O líder da tribo descobre de repente que é a terceira pessoa mais próspera de sempre. Alguns poderes europeus (costumava ser Portugal, ou a Holanda) concluem que pagar muito dinheiro por coisas valiosas é menos razoável do que ir lá buscá-las à força. Quando a coisa valiosa deixa de o ser, seguem-se umas décadas de travessia (literal e metafórica) do mesmo deserto, até se tropeçar noutra coisa valiosa (costuma ser petróleo) e recuperar o estatuto. Impérios oficiais (o britânico) e oficiosos (o americano) fazem depois o obséquio de intermediar a integração da tribo em vários sistemas hegemónicos, acolhendo-a como nação do séc. XX.