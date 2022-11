Governo promete que Observatório contra Discurso de Ódio sai finalmente do papel até ao final do ano

Depois de três anos de espera, o Observatório Independente do Discurso de Ódio, Racismo e Xenofobia anunciado pelo Governo em 2020 irá arrancar até ao final deste ano.

Até ao final do ano, o Observatório Independente do Discurso de Ódio, Racismo e Xenofobia irá começar a funcionar. O compromisso é assumido pelo Governo em resposta ao PÚBLICO e põe fim a uma espera de três anos desde que a criação do organismo foi anunciada.