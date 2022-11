Ruud e Djokovic na última final ATP do ano

Novak Djokovic respondeu às dúvidas colocadas quanto à sua capacidade de reagir às três horas de jogo da véspera e qualificou-se para o derradeiro encontro das ATP Finals, com uma vitória em dois sets sobre Taylor Fritz. Como tem acontecido tantas vezes durante a sua longa carreira, o tenista sérvio, de 35 anos, consegue encontrar sempre forma de contrariar as adversidades e aproximar-se da conquista de mais um grande título. O último adversário em Turim será Casper Ruud.

“Estava ansioso por estar nesta posição e estou muito contente por estar novamente a competir por um grande troféu, um dos maiores no nosso desporto”, afirmou Djokovic (8.º) após derrotar Fritz (9.º), por 7-6 (7/5), 7-6 (8/6). O encontro esteve perto de prolongar-se para um terceiro set, quando Fritz liderou a segunda partida, por 5-3.

“Ontem Medvedev serviu para fechar o encontro; hoje Fritz serviu para fechar o set. Nesses momentos, consegui encontrar alguma coisa mais, a controlar os meus nervos, a obrigá-lo a bater uma vez mais na bola”, admitiu Djokovic, antes de acrescentar: “Gosto do facto de ter conseguido derrotar Medvedev após uma longa batalha e voltar no dia seguinte depois de pouco tempo para recuperar e vencer outro encontro equilibrado em dois sets. É uma coisa que tem, de certa forma, definido a minha carreira. Já estive em situações semelhantes e fui capaz de recuperar e obter grandes vitórias.”

Djokovic procura, no domingo, igualar o recorde de Roger Federer, que conquistou este torneio por seis vezes. O primeiro dos cinco títulos de Djokovic data de 2008, ano em que conquistou o primeiro troféu do Grand Slam, na Austrália, e quando a prova ainda se intitulava Tennis Masters Cup. O quinto triunfo remonta a 2015, quando as ATP Finals decorriam em Londres.

“Gostaria de acreditar que tenho estado a evoluir, como toda a gente, de uma forma positiva. Há mais experiência e gosto de acreditar que também há mais sabedoria, em especial, em como vejo as coisas relacionadas com o desporto e com a minha vida. Sempre fui muito minucioso com minha abordagem e análise, dentro e fora do court”, revelou Djokovic.

Casper Ruud (4.º) registou mais um excelente resultado neste final de época, ao qualificar-se pela primeira vez para a final do Masters. O norueguês, que há dois meses perdeu a final do US Open, derrotou Andrey Rublev (7.º), por 6-2, 6-4.

Ruud cometeu somente dois erros directos no set inicial, contra 12 do russo, que, tal como tinha acontecido na quarta-feira — ganhou apenas cinco jogos a Djokovic —, não recuperou do desgaste do encontro anterior. O segundo set tomou o mesmo rumo, mas, a 2-5, Rublev deixou as emoções de lado e a eficácia do seu ténis agressivo apareceu. Mas na segunda oportunidade para fechar, Ruud recuperou a solidez do seu jogo e concluiu no primeiro match-point.