Sébastien Ogier continua na Toyota em 2023

O piloto francês Sébastien Ogier, oito vezes campeão do mundo de ralis, vai continuar a correr em “part time”, na Toyota , em 2023, enquanto o finlandês Esapekka Lappi e o irlandês Craig Breen rumam à Hyundai.

Aos 38 anos, Ogier, que depois dos títulos conquistados entre 2013 e 2018, para além de 2020 e 2021, participou apenas em seis das 13 provas do Mundial de ralis (WRC) continuará ao volante de um Toyota Yaris no próximo ano.

O francês terá como companheiro de equipa o japonês Takamoto Katsuta, que assumirá o lugar de Esapekka Lappi. “Estou muito orgulhoso por poder continuar a minha cooperação com a Toyota em 2023, com um programa parcial, semelhante ao que cumpri este ano. É uma oportunidade que me agrada, porque me permite correr por uma equipa competitiva, continuando a minha paixão, enquanto tenho mais tempo para a minha família e para fazer coisas diferentes”, afirmou Ogier.

Além de Ogier e Katsuta, a Toyota vai contar também com o finlandês Kalle Rovanpera, actual campeão do mundo, e o britânico Elfyn Evans, vice-campeão em 2020 e 2021.

Na Hyundai, Esapekka Lappi, de 31 anos, que não cumpre uma época completa desde 2020, vai assumir toda a temporada com o belga Thierry Neuville, substituindo o estónio Ott Tänak, campeão em 2019, cujo contrato com a equipa sul-coreana foi rescindido prematuramente por “razões pessoais”.

“Com a chegada de Esapekka à equipa para um lugar a tempo inteiro, temos um grupo de pilotos capaz de lutar pelos primeiros lugares em todas as provas”, disse Julien Moncet, responsável da Hyundai Motorsport.

Já Breen, que integrava os quadros da M-Sport, conduzindo um Ford Puma, vai regressar à Hyundai, partilhando o volante com o espanhol Dani Sordo, depois de já ter estado na equipa entre 2019 e 2021.

Até ao momento, a M-Sport, que contou (em “part time") com Sébastien Loeb, nove vezes campeão do mundo, e ainda com Adrien Fourmaux e o britânico Gus Greensmith, além de Breen, é o único construtor que não revelou o quadro de pilotos para a temporada de 2023.