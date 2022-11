Taylor Fritz é o terceiro semifinalista das ATP Finals

Foi repescado para as ATP Finals no último momento, depois de confirmada a ausência do número um mundial, Carlos Alcaraz, mas nem por isso Taylor Fritz quis vir a Turim fazer turismo. O estreante norte-americano no Masters masculino somou duas vitórias na fase de grupo e avança para as meias-finais.

Felix Auger-Aliassime (6.º) passou dois longos sets sem enfrentar um break-point, mas à nona ocasião em que chegou a 30-30, Fritz (9.º)obteve os primeiros break-points e, no quarto, desbloqueou o equilíbrio, para vencer, com os parciais de 7-6 (7/4), 6-7 (5/7) e 6-2

Durante a tarde, Rafael Nadal (2.º) encerrou a época com uma vitória sobre Casper Ruud (4.º), a primeira desde 3 de Setembro, quando passou a terceira ronda no US Open – e antes de ser eliminado nos “oitavos” por Frances Tiafoe.

“Tenho estado a treinar-me bem, mas, provavelmente, não com o número de encontros necessários para estar ao nível que precisava, nem com a confiança depois de seis meses difíceis. Aceito que a época não tenha acabado como queria, mas, pelo menos, terminei com uma vitória positiva, frente a um grande jogador”, explicou Nadal, após vencer com um duplo 7-5.

Aos 36 anos, o tenista espanhol volta a não conseguir alcançar o título nas ATP Finals, mas faz um balanço positivo de um ano em que conquistou dois torneios do Grand Slam (Open da Austrália e Roland Garros). “Não posso pedir mais. Para 2023, vou tentar ter a preparação certa, trabalhar da forma correcta e começar a época com a energia e atitude certas, para atingir o nível que necessito para ser competitivo desde o início. Estou entusiasmado”, frisou Nadal.

Nesta sexta-feira, será conhecido o segundo semifinalista do Grupo Vermelho, que sairá do duelo da sessão nocturna, entre Stefanos Tsitsipas (3.º) e Andrey Rublev (7.º), ambos com uma vitória e uma derrota. O tenista grego obteve a sua vitória na noite de quarta-feira, diante de Daniil Medvedev (5.º), mas só ao fim de uma dura batalha de duas horas e 22 minutos e depois de desperdiçar três match-points no segundo set e recuperar de 3-5 na partida decisiva: 6-3, 6-7 (9/11) e 7-6 (7/1). À tarde, Medvedev defronta Novak Djokovic (8.º), já apurado para as meias-finais.