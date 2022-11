Phryges: as mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que representam a liberdade

As Phryges são as novas mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Representam barretes frígios como símbolo da liberdade alcançada em França — e uma delas tem uma perna biónica.

De vermelho, branco e azul e com uma perna biónica: assim são as novas mascotes para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris para 2024. As Phryges, como são apelidadas, são barretes vermelhos, símbolo da liberdade alcançada em França e uma representação da libertação dos escravos a nível internacional. Exibem ainda olhos “expressivos e desafiadores, feitos a partir de uma ‘coroa de França’, e um nó de fitas, que representa um ornamento típico do país”, refere o Comité Olímpico Internacional no seu site.

“Escolhemos um ideal em vez de um animal. Escolhemos o barrete frígio porque é um símbolo muito forte da República Francesa. Para os franceses, é um objecto muito conhecido, pois é um sinónimo de liberdade, e irá representar as mascotes de todo o mundo”, disse Tony Estanguet, presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, durante a conferência de imprensa de apresentação das mascotes.

A mascote apresentada para os Jogos Paralímpicos revela ainda uma mensagem implícita. É a primeira vez, desde que estes símbolos foram lançados nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1968, que a representação animada para os Paralímpicos evidencia uma deficiência. Para Paris 2024, a Phryge Paralímpica apresenta uma perna biónica, de maneira a “promover a inclusão”, aponta o presidente do comité organizador.

As Phryges, para além de serem embaixadoras deste grande evento desportivo mundial, têm também uma “missão importante” a cumprir, que é “liderar uma revolução pelo desporto”. “O objectivo é mostrar que o desporto pode mudar tudo na sociedade e juntamente com os seus valores podem fazer grandes coisas. É sobre fraternidade, solidariedade e ajudar a sociedade a crescer”, explica Julie Matikhine, directora da marca Paris 2024, no mesmo evento.

Os Jogos Olímpicos de 2024 acontecem entre 26 de Julho e 11 de Agosto e os Jogos Paralímpicos decorrem de 28 de Agosto a 8 de Setembro. Esta será a terceira vez que a capital francesa recebe este evento desportivo. As anteriores edições foram em 1900 e 1924.

