O que vai a NBA fazer com Kyrie Irving?

Kyrie Irving provavelmente nunca ouviu falar de Raúl Seixas, um dos pioneiros do rock brasileiro, nem de uma das suas músicas mais famosas, um hino contra a conformidade em que Seixas dizia o seguinte: “Prefiro ser essa metamorfose ambulante/Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo” .Estes dois versos do roqueiro brasileiro dos anos 1980 parece que foram escritos a pensar em Kyrie, que olha para si próprio como um “pensador livre”, com liberdade para achar que a terra é plana, para alinhar a sua visão do mundo com a de um teórico da conspiração, para divulgar um documentário de propaganda anti-semita e para não querer ser vacinado contra a covid-19.