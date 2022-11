Segunda derrota compromete Nadal em Turim

Carlos Alcaraz confirmado como o mais jovem número um do mundo no final da época.

É preciso recuar a 2009 para vermos Rafael Nadal somar quatro derrotas consecutivas, uma série negativa que o campeoníssimo espanhol está a repetir. E foi igualmente na fase final do ano que tal aconteceu - depois de perder nas meias-finais de Paris com Novak Djokovic, perdeu os três encontros nas ATP Finals. Agora, novamente no “Masters”, em Turim, o ex-número um mundial somou a quarta derrota sucessiva e comprometeu as hipóteses de se qualificar para as meias-finais.

“Não me esqueci de como se joga ténis e de como ser suficientemente forte mentalmente. Só preciso de recuperar todas essas sensações positivas e toda a confiança e aumentar essa força mental para estar ao nível que quero. Não sei se vou voltar a esse nível outra vez, mas não tenho dúvidas de que vou matar-me por isso”, garantiu Nadal (2.º), depois de perder com Felix Auger-Aliassime (6.º), por 6-3, 6-4.

O tenista espanhol de 36 anos não aproveitou os quatro break-points de que dispôs no set inicial e cometeu duplas-faltas quando serviu a 3-4 (40-0), contribuindo para o break de Auger-Aliassime, que desequilibrou o encontro em termos de confiança. No entanto, o canadiano de 22 anos teve de assinar uma grande exibição, em particular no capítulo do serviço: 71% de primeiros serviços válidos, dos quais 46% não foram devolvidos, a uma velocidade média de 203 km/h. Auger-Aliassime voltou a “quebrar o espanhol no terceiro jogo do segundo set e anulou a única oportunidade de break que enfrentou para somar a primeira vitória sobre Nadal. E tornar-se no primeiro tenista nascido neste século a vencer o Big 3: Roger Federer em 2021, Novak Djokovic e Nadal este ano.

Tendo em conta as derrotas dos dois potenciais candidatos a destroná-lo, Nadal e, na véspera, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz tem garantido o primeiro lugar do ranking no final do ano, sendo o segundo espanhol a consegui-lo e, aos 19 anos e seis meses, o mais jovem de sempre.

What a day for @felixtennis ?? He captures his first win over Nadal.#NittoATPFinals pic.twitter.com/UvJGgyDVeU — ATP Tour (@atptour) November 15, 2022

À noite, Casper Ruud (4.º) assegurou um lugar nas meias-finais ao somar a segunda vitória nas ATP Finals, diante de Taylor Fritz (9.º), por 6-3, 4-6 e 7-6 (8/6).

Esta quarta-feira, Andrey Rublev defronta Novak Djokovic, que deverá estar bastante motivado com os rumores sobre a sua interdição de entrar na Austrália ter sido levantada e assim poder competir no Open australiano, em Janeiro. À noite defrontam-se os dois derrotados da primeira jornada, Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev.