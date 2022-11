Vamos ouvir a erosÃo?

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, mergulhamos também nas residências de diferentes autores na exposição Sound It, inaugurada pela Rádio Antecâmara, que esteve patente até Setembro na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

A residência artística Sound It, desenvolvida pela Rádio Antecâmara na Garagem Sul do CCB, acolheu ao longo de seis meses uma série de criadores, convidados a pensar o som e a arquitectura, e a partilharem os resultados das suas investigações num estúdio de rádio temporário, construído no subsolo do CCB.

Astvaldur Thorisson, Filipa Cordeiro e Francisco Petrucci propuseram-se dar a ouvir a erosÃo - palavra grafada de forma atípica de forma a evocar a fricção desgastante, contínua e eventualmente erótica que é consequência da exposição de tudo a tudo, com efeitos ora generativos, ora destrutivos.

Os quatro programas criados por Thorisson, Cordeiro e Petrucci procuram dar a ver as intersecções entre a geologia, a arquitectura e o som, adoptando a psicogeografia poética como método - isto é, a deriva através de ambientes habitados num estado de abertura receptiva, realizando gravações de campo e tomando notas de fluxo de consciência, combinadas posteriormente com uma pesquisa histórica e crítica sobre os mesmos lugares.

Os dois programas de Francisco Petrucci, Memórias Supraterrâneas (de que é possível ouvir excertos de nos primeiros minutos desta montagem especial para o podcast Antecâmara) misturam diversas gravações de campo, entrevistas e poemas-canção realizados em Lisboa, Cacilhas e numa gruta habitada por um homem num lugar não identificado (não muito longe de Lisboa), criando uma viagem sonora pelos interstícios oníricos da realidade social.

Filipa Cordeiro apresenta os resultados de uma “expedição de espeleologia especulativa” ao Geomonumento do Rio Seco, na Ajuda, em Lisboa. Rio Seco (excertos de 02:30 a 07:30 deste episódio) explora poeticamente a história daquela gruta, formada há milhões de anos, de onde foram extraídas pedras para a construção de vários edifícios em Lisboa, e sobre a qual se erguem hoje prédios de habitação.

Em Respiration of a City (excertos de 07:30 a 11:30), Astvaldur Thorisson compõe um retrato aural da Ponte 25 de Abril a partir de fragmentos de documentos audiovisuais encontrados em arquivos, e de gravações inéditas do movimento de carros e comboios sobre a ponte, zumbido monolítico e não-humano que subjaz às transformações culturais imputadas àquela estrutura.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

