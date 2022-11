Oito podcasts do PÚBLICO nomeados para os Prémios Podes

A quarta edição do festival de podcasts Podes está de volta a 12 de Novembro e a programação já foi apresentada, assim como os nomeados para os Prémios Podes, que destacam os melhores podcasts portugueses no último ano.

Os nomeados para os prémios Podes foram divulgados a 7 de Novembro, numa sessão ao vivo na FNAC Colombo, em Lisboa. O director do festival Podes, Márcio Barcelos, e o presidente do júri, Miguel van der Kellen, anunciaram os podcasts nomeados nas 13 categorias decididas pelo júri do festival, assim como os cinco mais votados pelos ouvintes para o prémio do público.

O PÚBLICO tem oito podcasts nomeados em sete categorias:

A entrega de prémios terá lugar no sábado, 12 de Novembro, no auditório do ISEG, em Lisboa, numa cerimónia que encerra a quarta edição do festival de podcasts. Em comunicado enviado às redacções, Márcio Barcelos, director do festival, diz que as inscrições para os prémios Podes “bateram todos os recordes, o que tornou mais difícil a selecção dos nomeados pelo júri”. “Há muitos podcasts de alta qualidade que acabaram por não ser nomeados”, acrescenta.

A programação do dia decorre em diversos espaços no Chiado inclui podcasts ao vivo, workshops e painéis temáticos, de acesso gratuito. A informação sobre locais, horários sessões e bilhetes está disponível no site do festival.

Fotogaleria

O festival Podes é organizado pela Portcasts, plataforma fundada por Márcio Barcelos, autor do podcast Sobretudo. Nas primeiras três edições, o PÚBLICO fez parte da organização do festival, mas liga-se este ano ao evento como media partner.