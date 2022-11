City elimina Chelsea na Taça da Liga, Arsenal cai ante o Brighton

O Manchester City eliminou esta quarta-feira o Chelsea da Taça da Liga inglesa, ao vencer por 2-0 o confronto dos 16 avos-de-final, enquanto o Arsenal, líder do campeonato, “caiu” na recepção ao Brighton.

Numa ronda marcada por vários confrontos entre equipas da Premier League, o jogo da noite foi a recepção do Manchester City ao Chelsea, com a equipa de Pep Guardiola a vencer por 2-0.

Com Rúben Dias a titular e Bernardo Silva como suplente utilizado, o City adiantou-se num livre directo do argelino Mahrez (53'), tendo o argentino Julián Álvarez assinado o 2-0 cinco minutos depois.

O Arsenal, actual líder do campeonato, foi derrotado pelo Brighton, que venceu no Emirates por 1-3. Com Cédric Soares e Fábio Vieira a titulares, os “gunners” adiantaram-se com um golo de Nketiah (20'), mas o Brighton deu a volta ao resultado, com golos de Welbeck (27’ gp), Mitoma (58') e Lamptey (71').

O Wolverhampton, que já anunciou Julen Lopetegui como treinador, segue em frente na prova, depois de vencer o Leeds por 1-0, com um golo de Boubacar Traoré (85'), após assistência de Daniel Podence. Rúben Neves e Gonçalo Guedes foram titulares, enquanto João Moutinho foi suplente utilizado.

O Nottingham, último da Liga, também segue em frente, após vencer na recepção ao Tottenham por 2-0, com golos de Renan Lodi (50') e Lingard (57'). Com vários jogos a terminarem empatados no final do tempo regulamentar, obrigando a recorrer ao desempate por penáltis, o Newcastle seguiu em frente no confronto com o Crystal Palace, após um nulo.

Já o Liverpool, com Fábio Carvalho a titular, sofreu para eliminar o Derby County, da League One, terceiro escalão o futebol inglês, depois do “nulo” final. Nos penáltis, a equipa de Jürgen Klopp venceu (3-2).

O Southampton também necessitou dos penáltis (6-5) para se apurar frente ao Sheffield Wednesday, outra equipa do terceiro escalão, após o 1-1 no tempo regulamentar, enquanto o West Ham foi eliminado pelo Blackburn, do segundo escalão, por 10-9 nos penáltis, após o 2-2 no final do tempo regulamentar.