Celebridades e marcas batem com a porta do Twitter de Elon Musk

Elon Musk anunciou que o que deseja é uma plataforma livre e verdadeiramente plural. Mas a supermodelo Gigi Hadid considerou, numa publicação no Instagram, que o Twitter se está “a tornar cada vez mais uma latrina de ódio e fanatismo”. E escreveu: “Não é um lugar de que eu queira fazer parte”, justificando a sua saída da rede social do pássaro azul, onde simplesmente desactivou a sua conta.

Também a conta da actriz Amber Heard, a ex de Johnny Depp que se envolveu romanticamente com Musk, passou a estar indisponível. Enquanto isso, outros usaram a rede para dizer um “adeus”, como a premiada argumentista Shonda Rhimes, criadora de séries como Anatomia de Grey ou Scandal.

Mas a maior machadada nos planos de Musk está na saída dos anunciantes. A General Motors anunciou uma pausa na publicidade paga no Twitter, justificando a decisão com os tempos de incerteza que esta mudança representa, e o gigante publicitário Interpublic Group, que tem entre a sua carteira de clientes gigantes como a Coca-Cola ou a American Express, estava a recomendar uma pausa nos gastos no Twitter.