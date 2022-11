Midtjylland: adversário do Sporting está habituado a surpreender

Com 23 anos de vida, o Midtjylland cedo se habituou a superar as expectativas. Três vezes campeão dinamarquês e já costumado às competições europeias, muito do sucesso é baseado… em números.

A estatística e o futebol causam muita discussão sobre a utilidade que a primeira tem para o segundo. Enquanto alguns “românticos” poderão julgar que são a vontade e o coração que conquistam vitórias, há provas de que a estatística pode, de facto, ser útil. Como é o caso do Midtjylland​.

Fundado em 1999, o emblema dinamarquês subiu à primeira divisão daquele país logo na sua primeira época oficial e cimentou-se como um dos melhores clubes da Dinamarca.

Os “lobos” já conquistaram o campeonato local por três vezes e estão na 64.ª posição do ranking de clubes da UEFA, sendo a segunda melhor equipa da Dinamarca no mesmo (apenas atrás do Copenhaga).

O que diferencia o Midtjylland de quase todos os clubes é o seu dono, o empresário inglês Matthew Benham, que comprou o clube em 2014. Benham também é dono do Brentford (equipa que milita na Premier League) e alcançou sucesso nos dois emblemas com uma estratégia focada num recrutamento baseado em dados estatísticos.

Em declarações ao talkSport, site inglês especializado em futebol, Cliff Crown, director do Midtjylland, explicou a estratégia do clube: “Usando estatísticas, vamos ao mercado procurar jogadores subvalorizados, aqueles que podem crescer vindo de divisões inferiores e melhorar a equipa.”

Isto tem resultado num plantel que, ano após ano, alcança bons resultados (a equipa participou nas competições europeias nas últimas oito épocas) mesmo sendo dos menos valiosos — das equipas que vão disputar o play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, o Midtjylland é a que tem o plantel menos valioso, segundo o Transfermarkt, site especializado em futebol (cerca de 48,6 milhões de euros).

Como joga o Midtjylland?

A equipa orientada pelo espanhol Albert Capellas não está acostumada a dominar a posse de bola — nos seis jogos da Liga Europa nesta época teve, em média, 45% de posse de bola —, mas isso não a impediu de apontar 12 golos – uma média de dois por jogo.

O melhor exemplo de conceder a bola ao adversário e depois atacar com eficácia foi frente à Lazio, num jogo em que o Midtjylland teve apenas 35% de posse de bola e venceu por 5-1.

São por isso uma equipa perigosa nos ataques rápidos, assim como nas intercepções de bola, estatística que lideram na Liga Europa, segundo o WhoScored. Também se nota o facto de serem um dos emblemas menos rematadores da competição, mas, mesmo assim, têm o quinto ataque mais concretizador.

Os dinamarqueses utilizam bolas longas (muito direccionadas para as alas) para avançarem no terreno, sendo mesmo a segunda equipa a Liga Europa que mais o faz, apenas atrás do Sp. Braga.

Adversário conhecido

Esta até é uma equipa que já defrontou o Sporting nas competições europeias. Foi 2001, pouco mais de dois anos depois da sua fundação, na primeira eliminatória da Taça UEFA (actual Liga Europa). O Sporting avançou nessa eliminatória, vencendo a primeira mão, na Dinamarca, por 0-3, e a segunda mão por 3-2.

A 16 e a 23 de Fevereiro do próximo ano, espera-se que os “leões” queiram controlar a posse de bola, mas não se podem distrair ou ficar demasiado confortáveis, porque o Midtjylland pretenderá saber sempre como e quando atacar da melhor maneira.

Texto editado por Jorge Miguel Matias