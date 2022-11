A Masmorra abriu uma “brecha” nos Açores para potenciar a igualdade LGBTI nas artes

Em São Miguel, uma plataforma de experimentação dedicada a artistas com identidades de género não normativas vai preencher o mês de Novembro com nove residências e outras tantas exposições.

Esta não é uma Masmorra comum. Em vez de uma prisão, é um espaço de liberdade. Um local de partilha e não de isolamento. Há uma certa ironia no nome do projecto que pretende potenciar os espaços queer em São Miguel, promovendo a inclusão através da arte. Talvez a designação permita fortalecer a imagem de um espaço seguro para as pessoas LGBTI – uma das principais razões de ser da Masmorra.