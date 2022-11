Quase 40% das vagas de concurso da PSP ficaram por preencher

Das 1020 vagas que abriram para o concurso de agentes da PSP este ano, apenas foram preenchidas 648 e destas há 15 que ainda estão condicionadas porque os candidatos ainda não entregaram o certificado de conclusão do 12.ºano. Portanto, 36,4% das vagas do concurso ficaram por preencher. O curso de agentes da PSP está previsto começar em Dezembro, ainda antes do Natal.