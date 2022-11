Fenerbahçe nos “oitavos” da Liga Europa, Roma evita Liga Conferência

O Fenerbahçe aproveitou da melhor forma o empate surpreendente do Rennes, na última jornada, para garantir o apuramento directo para os oitavos-de-final da Liga Europa, na qualidade de vencedor do Grupo B. A equipa turca, sob as ordens de Jorge Jesus, venceu o Dínamo Kiev, em Cracóvia (0-2), e assegurou a qualificação, ao passo que a Roma e o Manchester United ainda terão mais um degrau para subir.

A discussão no Grupo B era entre Rennes e Fenerbahçe, mas os franceses não foram além de uma igualdade, em casa, diante do AEK Larnaca (1-1), e acabaram por ficar dois pontos atrás de um Fenerbahçe que, com golos de Guler (23’) e William Arão (45+2’), ainda na primeira parte, alcançou a quarta vitória nesta caminhada, para fechar as contas com 14 pontos somados

À equipa de Istambul juntar-se-ão desde já, no sorteio da próxima fase, o Arsenal, o Betis, o Union St. Gilloise, a Real Sociedad, o Feyenoord, o Friburgo e o Ferencváros. Todos eles ganharam os respectivos grupos, com a curiosidade de, no agrupamento F, as quatro equipas terem terminado com oito pontos — os critérios de desempate colocaram o Feyenoord em primeiro, o Midtjylland em segundo, a Lazio em terceiro e o Sturm Graz fora das competições europeias.

No Grupo E, não houve tanta paridade, mas o jogo mais importante da 6.ª jornada serviu para deixar Real Sociedad e Manchester United em igualdade pontual. Em Espanha, os “red devils” levaram a melhor (0-1) graças a um golo solitário do jovem extremo Alejandro Garnacho (17’), num encontro em que Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo jogaram os 90 minutos. Contas feitas, a Real Sociedad terminou em primeiro, graças à melhor diferença de golos face aos ingleses.

Na prática, isto significa que o Manchester United terá ainda de disputar um play-off (a primeira mão no dia 16 e a segunda a 23 de Fevereiro) para conquistar o direito se manter em prova na Liga Europa, exactamente o mesmo cenário que enfrente a Roma. Nesta quinta-feira, na capital italiana, os “giallorossi” ainda sofreram para se imporem ao Ludogorets, tendo sido forçados a uma reviravolta para segurarem o segundo lugar (3-1).

O extremo brasileiro Rick Lima colocou os búlgaros em vantagem, no Olímpico de Roma, a três minutos do intervalo e complicou a missão dos anfitriões, que continuam privados da arte de Paulo Dybala. Foi de bola parada, de resto, que a equipa treinada por José Mourinho deu a volta ao texto: Pellegrini fez o empate, de grande penalidade, aos 56’, e repetiu a dose, da marca dos 11 metros, aos 65’.

O Ludogorets, que fez menos de metade dos remates do adversário, ainda ameaçou o empate, mas o talento de Nicolò Zaniolo desfez as dúvidas. Aos 85’, passou com a bola controlada pelo meio de dois adversários, aguentou a carga de um terceiro e, já na área, rematou na passada para o terceiro golo romano.

Neste Grupo C, levou a melhor o Betis, que se assumiu como a equipa com melhor pontuação de todos os grupos. Ao vencerem, na Andaluzia, o HJK Helsínquia, por 3-0, os espanhóis chegaram aos 16 pontos, fruto de cinco vitórias e apenas um empate. Aitor Ruibal esteve em destaque na derradeira jornada, com dois golos marcados (20’ e 41’), antes de Nabil Fekir (90+3’) encerrar as contas, numa equipa que contou com o guarda-redes Rui Silva e o médio William no “onze” inicial.