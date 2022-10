Inquérito de estimação: Home 4 Pets – Plataforma de adopção de animais

Da parceria entre um fotógrafo da Covilhã e um veterinário nasceu a Home 4 Pets, uma plataforma de adopção de cães e gatos, na sua grande maioria jovens. O projecto recebe o mesmo nome da clínica de Hugo Brancal, mas o objectivo em nada se assemelha a uma clínica.

É mais um projecto de voluntariado que consiste em fotografar animais abandonados, acolhidos na associação Shelters 4 Life, e arranjar-lhes uma nova casa. A ideia foi bem recebida e, em pouco mais de um ano, foram adoptados 100 animais.

Fotografias à parte, é o veterinário Hugo Brancal – que respondeu a este inquérito de estimação – quem tem a função de criar um plano de saúde para todos estes cães e gatos com direito a vacinas, desparasitações, cirurgias e esterilização para o resto das suas vidas.

As páginas de Facebook e Instagram são um ponto de partida para esta adopção responsável e nenhum animal é adoptado sem que os voluntários se certifiquem que as intenções dos futuros tutores são as melhores. “Há uma conversa entre essa família versus a pessoa que estiver responsável pela página nesse dia no sentido de se tentar entender um pouco se a pessoa tem condições, se assume a responsabilidade, porque muitas vezes isso depende principalmente das épocas do ano, há impulsos”, explica o veterinário de 46 anos, alertando para o facto de os animais continuarem a ser oferecidos como presente de Natal ou do Dia dos Namorados.

Se a pessoa mostrar verdadeiro interesse em adoptar o animal, basta agendar um dia para ir buscar o novo companheiro de quatro patas à clínica que assegura a colocação do microchip e boletim sanitário.

Foto A plataforma promove a adopção responsável de cães e gatos Home 4 Pets

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Uma das medidas muito importantes é que os cuidados de saúde veterinários tenham isenção de IVA, tal como a medicina humana, ou uma taxa reduzida de IVA. Repare que os cuidados de veterinária são taxados a 23%, quando a própria Constituição da República diz que os cuidados de saúde devem estar isentos de IVA.

Qualquer cuidado de saúde animal é um cuidado de saúde pública. Quando eu desparasito o cão, quando o vacino contra a leishmaniose, não só o estou a proteger a ele, mas também aos seres humanos. Estou a fazer saúde pública e saúde pública deve estar, pela Constituição, isenta de IVA.

Um caso marcante

Quase todas as adopções são marcantes porque têm sempre as histórias dos animais que são abandonados. Temos histórias de animais que são abandonados no caixote do lixo praticamente recém-nascidos e que ficam a cargo das famílias de acolhimento. Como é que as pessoas conseguem abandonar animais recém-nascidos ao pé de contentores do lixo?

Depois existem pessoas voluntárias que dedicam horas e horas do seu tempo a amamentar de biberão aqueles gatinhos e aqueles cachorros que são abandonados. É um gesto fantástico de entrega, de tempo e também de amor para com estes animais, que contrasta com a falta de responsabilidade e de amor daqueles que os abandonam, que os deixam num contentor dentro de um saco plástico.

Home 4 Pets Contactos:

info.home4pets@gmail.com​

Facebook

Instagram

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Acho que uma pessoa que queira adoptar um animal deve entender que uma adopção é para o resto da vida. Vou adoptar um animal enquanto ele é um cachorrinho bonito e fofinho, depois aquele animal cresce, vai envelhecer e adoecer e vai precisar de cuidados de saúde — vamos ter que nos privar de determinadas coisas. Tenho capacidade para depois me dedicar para o resto da vida a este animal? E depois também a parte monetária. Se ele adoecer, poderei depois fazer frente às despesas?

As pessoas adoptam e pensam que as clínicas veterinárias têm a obrigação de manter esses animais, mas não é bem assim. Nós não somos “santas casas da misericórdia” nem instituições públicas: somos instituições privadas e temos as nossas despesas. Infelizmente, não podemos assegurar a saúde do animal porque, por qualquer razão, os donos não têm dinheiro ou posses para o sustentar. Deviam ter pensado nisso no momento da adopção.

Um projecto que tem que ser conhecido

Há imensas associações, é um mundo. Mas para não falarmos só de cães e gatos, posso falar do CERAS, em Castelo Branco, que está sediado na escola agrária, que tem uma ligação com a Quercus. É um centro de investigação de aves, que faz um trabalho esplêndido na recuperação, mas não o faz só com aves. É bastante interessante porque acolhem animais feridos, tratam-nos e depois libertam-nos para o ambiente deles.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Acho que uma pessoa anónima que vale a pena conhecer e que dedica parte do seu tempo à causa animal, privando-se de muitas coisas para ajudar, é a presidente ou a responsável da associação da Shelters 4 Life, Eugénia Vicente. É uma pessoa que vale a pena conhecer neste mundo dos animais.