Já há sede para a Direcção Executiva do SNS no Porto, mas o edifício vai para obras

O prédio escolhido é o da antiga Direcção Regional de Economia do Norte, em Ramalde. Enquanto não estiver operacional, a nova estrutura vai funcionar no Hospital de São João.

O Ministério da Saúde já encontrou o local que considera adequado para instalar a sede definitiva da recém-criada Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A escolha recaiu no edifício da antiga Direcção Regional de Economia do Norte (DREN), situado na zona do Viso, freguesia de Ramalde, muito próximo da estação de metro.

A decisão, ao que o PÚBLICO apurou, ficou fechada na passada quarta-feira, mas as instalações só estarão disponíveis dentro de alguns meses pelo que, no imediato, a Direcção Executiva vai funcionar transitoriamente num edifício no recinto do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), onde funcionou durante muitos anos o “Joãozinho”.

A partir da próxima quarta-feira, apenas o presidente da Direcção Executiva do SNS, Fernando Araújo, vai ocupar as instalações do antigo hospital pediátrico o “Joãozinho” que já está pronto a funcionar. A equipa que se vai juntar a Fernando Araújo, a dia 2 de Janeiro, vai ter de passar pelo crivo da Cresap – Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública.

A sede definitiva da Direcção Executiva do SNS ficará instalada num edifício que é do Estado, que se encontra devoluto e que vai precisar de obras com alguma dimensão, nomeadamente a nível de infra-estruturas que se vão prolongar por alguns meses.

“Optou-se por não alugar instalações privadas, poupando o dinheiro público neste processo de transição e dando um sinal claro de que o mais importante é investir nas condições de trabalho dos profissionais de saúde e na humanização de cuidados aos utentes, reduzindo despesas operacionais”, declarou ao PÚBLICO fonte próxima de Fernando Araújo. “A Direcção Executiva utilizará instalações temporárias que, eventualmente, não reunindo as melhores condições, partilham o mesmo grau de esforço com muitos outros profissionais de saúde do SNS noutros locais”, acrescentou a mesma fonte.

A solução agora encontrada acontece depois de o Ministério da Saúde ter ponderado outras opções, como foi o caso do antigo edifício da Direcção de Recrutamento Militar. Situado na zona da Boavista, na Avenida da França, junto à estação do metro da Casa da Música, que foi comprado pelo Ministério das Infra-estruturas e Habitação ao Ministério da Defesa Nacional para a construção de 36 habitações a preços acessíveis. A Câmara do Porto, a quem o Ministério da Saúde pediu ajuda para encontrar um imóvel na cidade para instalar o instituto público de regime especial, admitiu ceder o último piso do edifício dos correios, junto à autarquia, mas esta opção viria a ser abandonada.

A Direcção Executiva do SNS, que vai assumir várias das competências que até à data pertenciam à Administração Central do Sistema de Saúde e às Administrações Regionais de Saúde, apenas vai estar completamente operacional a partir do próximo mês de Janeiro, porque depende da entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2023.