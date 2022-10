“O homem do tanque” e “o homem da ponte”

Caro leitor, cara leitora, não me faltam assuntos sobre que escrever, já a partir de Houston, Texas, mas ainda não totalmente mergulhada na agitação política americana, quando estamos a 15 dias das eleições de meio mandato, sem qualquer dúvida entre as mais decisivas para o futuro da democracia. Na América e no mundo, de tal modo este país continua a deter uma enorme influência global.