Liverpool perdeu com o último da Liga inglesa

O Liverpool saiu este sábado derrotado do terreno do Nottingham Forest (1-0), em jogo da 13.ª jornada da Liga inglesa de futebol que tirou os anfitriões, provisoriamente, do último lugar da classificação.

No City Cround, a primeira parte não teve qualquer golo, com o momento decisivo a ter como protagonista o avançado nigeriano Taiwo Awoniyi, a marcar aos 55 minutos.

No conjunto de Merseyside, o português Fábio Carvalho foi titular, enquanto Diogo Jota continua afastado, a recuperar de lesão que o afastará do Mundial 2022.

Com este resultado, os “reds” permanecem na sétima posição, com 16 pontos, podendo ser ultrapassados por Brighton, Fulham e Brentford. O Forest é, provisoriamente, 19.º classificado, com nove pontos, juntamente com Wolverhampton, Aston Villa e Leeds, com mais um do que o Leicester.