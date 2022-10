Mais de metade da população elegível ainda não está vacinada contra a covid-19 e a gripe

Portugal tem ainda de vacinar mais de metade da população elegível para levar as vacinas contra a covid-19 e a gripe, mas o coordenador do plano de vacinação está confiante de que o país conseguirá atingir a meta traçada em Setembro de concluir o processo em 100 dias. Em declarações ao PÚBLICO, o coordenador do Núcleo de Apoio ao Ministério da Saúde, coronel Penha Gonçalves, avançou que, nesta altura, há 1.270.000 pessoas acima dos 60 anos vacinadas com a “dose de Outono da covid-19”, 35% do total da população elegível — o que significa que falta ainda vacinar mais de 65%. No que toca à gripe, há 1.334.000 pessoas acima dos 65 anos vacinadas (44%) e falta inocular mais de metade.