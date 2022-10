Macron cede depois de proposta portuguesa para que gasoduto inclua hidrogénio e de nova rota pela Espanha

A proposta do Governo português de que o gasoduto que ligará a Península Ibérica a França seja construído contemplando já o transporte de hidrogénio, bem como a proposta do executivo espanhol de uma nova rota alternativa aos Pirenéus, com a ligação por mar entre Barcelona e Marselha, foram os argumentos decisivos para que o Presidente francês, Emmanuel Macron, cedesse nas negociações e aceitasse a construção desta nova interligação energética, explicou ao PÚBLICO um responsável governamental.